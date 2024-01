Zheneng Jinjiang Environment Holding Company Aktie: Reine Nervensache!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis zueinander gesetzt werden. Für Zheneng Jinjiang Environment wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage und der etwas langfristigere RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 100 Punkten, was darauf hinweist, dass die Zheneng Jinjiang Environment-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu zeigt der RSI25, dass Zheneng Jinjiang Environment weder überkauft noch überverkauft ist, und erhält daher ein "Neutral"-Rating.

Aus charttechnischer Sicht wird die Zheneng Jinjiang Environment positiv bewertet, da der Kurs mit 0.285 SGD aktuell +14 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt. Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie positiv bewertet, da die Distanz zum GD200 sich auf +9,62 Prozent beläuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Zheneng Jinjiang Environment konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Das Stimmungsbild wird daher als "Neutral" eingestuft. Ebenso konnten in Bezug auf die Stärke der Diskussion keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien, und in den letzten zwei Wochen wurde über Zheneng Jinjiang Environment neutral diskutiert. Da in den letzten ein, zwei Tagen keine besonders positiven oder negativen Themen aufgekommen sind, wird der Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung vergeben.

Zusammenfassend erhält Zheneng Jinjiang Environment aufgrund des Anleger-Sentiments, des RSI und der technischen Analyse insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.