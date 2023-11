Zhende Medical Aktie: Reagiert die Aktie?

Die technische Analyse der Zhende Medical-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 31,13 CNH liegt. Dies führt dazu, dass die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird, da der Aktienkurs bei 26,37 CNH gehandelt wird, was einem Abstand von -15,29 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 26,32 CNH, was einer Differenz von +0,19 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt wird die Zhende Medical-Aktie basierend auf beiden Zeiträumen als "Neutral" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie werden auch berücksichtigt, um eine langfristige Stimmungslage abzuschätzen. Die Analyse zeigt, dass die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso gibt es kaum Änderungen in der Stimmungsrate, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit wird der Zhende Medical-Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" vergeben.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" schneidet Zhende Medical mit einer Rendite von -40,51 Prozent um mehr als 40 Prozent schlechter ab. Auch im Vergleich zur "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche liegt die Rendite mit 32,85 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Ein weiteres Signal der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Der RSI der Zhende Medical liegt bei 59,42 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Ebenso zeigt der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, mit einem Wert von 37,94 eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamteinschätzung von "Neutral" für die Zhende Medical-Aktie.