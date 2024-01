Zhende Medical Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, während Werte zwischen 70 und 100 als „überkauft“ gelten. Alles dazwischen wird als neutral betrachtet. Der RSI von Zhende Medical liegt bei 35,79, was als "neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 67,99 und deutet ebenfalls auf eine "neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich also eine "neutral" Bewertung.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Gesundheitspflege" hat die Aktie von Zhende Medical im letzten Jahr eine Rendite von -32,77 Prozent erzielt, was 31,24 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus dem Bereich "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" beträgt -6,76 Prozent und Zhende Medical liegt sogar 26,01 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "schlecht" bewertet.

Die 200-Tage-Linie (GD200) von Zhende Medical liegt bei 29,39 CNH, während der Aktienkurs bei 24,46 CNH liegt, was einem Abstand von -16,77 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 25,65 CNH, was einer Differenz von -4,64 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daraus eine "neutral" Einschätzung.

Das Anleger-Sentiment für Zhende Medical ist neutral, da in den sozialen Medien weder besonders positive noch negative Diskussionen stattfanden. In den letzten Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt ebenfalls weder besonders positiv noch negativ mit Themen rund um Zhende Medical. Insgesamt ergibt sich also eine "neutral" Bewertung des Anleger-Sentiments.