Zhende Medical Aktie: Ist das wirklich alles?

In den vergangenen vier Wochen gab es bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien keine wesentlichen Veränderungen bei Zhende Medical. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet. Im Hinblick auf die Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält Zhende Medical daher auf dieser Stufe ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Bei der technischen Analyse beträgt der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Zhende Medical-Aktie 26,51 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 20,83 CNH liegt, was einer Abweichung von -21,43 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält Zhende Medical somit eine "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 21,67 CNH, was nahe dem letzten Schlusskurs (-3,88 Prozent) liegt. Somit ergibt sich in diesem Fall eine "Neutral"-Bewertung der Zhende Medical-Aktie. In Summe wird Zhende Medical auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Zhende Medical zeigt, dass die Aktie aktuell weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Auf 25-Tage-Basis erhält die Aktie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Zhende Medical wird damit unterm Strich mit "Neutral" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor liegt die Rendite von Zhende Medical im vergangenen Jahr bei -44,61 Prozent, was 23,87 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" beträgt -25,6 Prozent, wobei Zhende Medical aktuell 19,02 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.