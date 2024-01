Zhejiang Zhongxin Fluoride Materials Aktie: Viel Lärm um nichts?

Weitere Suchergebnisse zu "Sandvik":

In den letzten Wochen wurde bei Zhejiang Zhongxin Fluoride Materials keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt. Das bedeutet, dass die Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine eindeutige Tendenz zu positiven oder negativen Themen gezeigt haben, weshalb das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet wird. Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigt keine signifikanten Unterschiede und wird daher ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses ergibt sich, dass Zhejiang Zhongxin Fluoride Materials in den letzten 12 Monaten eine Performance von -17,4 Prozent erzielt hat. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche im Durchschnitt um -7,44 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -9,96 Prozent bedeutet. Im "Materialien"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -7,44 Prozent, wobei Zhejiang Zhongxin Fluoride Materials 9,96 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt aktuell 1 bei Zhejiang Zhongxin Fluoride Materials, was einer negativen Differenz von -0,82 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht. Aus diesem Grund wird die Dividendenpolitik des Unternehmens von den Analysten als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Zhejiang Zhongxin Fluoride Materials-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 15,64 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 15,25 CNH liegt somit auf ähnlichem Niveau, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (13,91 CNH) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+9,63 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt.

Zusammenfassend ergibt sich für Zhejiang Zhongxin Fluoride Materials eine neutrale Bewertung des Stimmungsbildes und der Dividendenpolitik, während das Unternehmen im Branchen- und Sektorvergleich eine Unterperformance zeigt. In Bezug auf die technische Analyse wird die Aktie sowohl neutral als auch positiv bewertet.