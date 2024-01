Zhejiang Zhongxin Fluoride Materials Aktie: So schnell kann es gehen

Die Zhejiang Zhongxin Fluoride Materials-Aktie weist eine Dividendenrendite von 1,1 Prozent auf, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,92 Prozent liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Zhejiang Zhongxin Fluoride Materials in den letzten Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen gezeigt, weshalb auch dafür eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 84,41 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie in diesem Punkt unserer Analyse als "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Zhejiang Zhongxin Fluoride Materials auf 15,67 CNH, während der aktuelle Kurs bei 15,39 CNH liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -1,79 Prozent, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Im Gegensatz dazu zeigt der GD50 für die vergangenen 50 Tage einen Abstand von +11,04 Prozent, was als "Gut" eingestuft wird. Somit erhält die Aktie insgesamt die Gesamtnote "Gut".