Zhejiang Zhongxin Fluoride Materials Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Zhejiang Zhongxin Fluoride Materials in den letzten Wochen kaum Veränderungen aufweist. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende liegt Zhejiang Zhongxin Fluoride Materials mit einer Ausschüttung von 1,1 % leicht unter dem Branchendurchschnitt der Chemikalienbranche (2,06 %). Dies führt zu einer derzeitigen Einstufung als "Neutral".

Die technische Analyse der Aktie zeigt, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 13,29 CNH lag, was einem Unterschied von -8,66 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 14,55 CNH entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen einen negativen Unterschied zum letzten Schlusskurs auf, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating in der einfachen Charttechnik führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Materialien" hat die Aktie von Zhejiang Zhongxin Fluoride Materials im letzten Jahr eine Rendite von -34,03 Prozent erzielt, was 9,44 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite von Wertpapieren aus der Branche "Chemikalien" liegt die Aktie aktuell 9,44 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt auf dieser Stufe mit "Schlecht" bewertet.