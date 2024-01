Zhejiang Zhongxin Fluoride Materials Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Das chinesische Unternehmen Zhejiang Zhongxin Fluoride Materials wird aufgrund verschiedener Kriterien analysiert, um potenzielle Investoren zu informieren.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) zeigt sich, dass die Aktie einen Wert von 243,28 aufweist, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Der Relative Strength-Index (RSI) bewertet die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über verschiedene Zeiträume. Für die Zhejiang Zhongxin Fluoride Materials-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 18,48 und ein RSI25-Wert von 25,2. Dies führt insgesamt zu einer neutralen Einstufung auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 15,83 CNH lag, während der letzte Schlusskurs bei 18,26 CNH lag. Dies entspricht einer positiven Abweichung von +15,35 Prozent und führt zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Im Vergleich zur Branchenrendite hat die Zhejiang Zhongxin Fluoride Materials-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -8,45 Prozent erzielt, was 1,55 Prozent unter dem Durchschnitt der Branche "Materialien" liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.

Die verschiedenen Analysen zeigen, dass die Zhejiang Zhongxin Fluoride Materials-Aktie aufgrund verschiedener Kriterien ein neutrales Rating erhält, was potenzielle Investoren bei ihrer Entscheidungsfindung berücksichtigen sollten.