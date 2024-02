Zhejiang Zhongxin Fluoride Materials Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

Der Aktienkurs von Zhejiang Zhongxin Fluoride Materials zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von Aktien im Materialiensektor eine Rendite von -50,04 Prozent, was mehr als 25 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Chemiebranche, die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -24,93 Prozent verzeichnete, liegt Zhejiang Zhongxin Fluoride Materials mit einer Rendite von -25,11 Prozent deutlich darunter. Daher wird die Aktie in dieser Kategorie mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Die technische Analyse ergibt, dass die Zhejiang Zhongxin Fluoride Materials-Aktie sowohl im langfristigen als auch im kurzfristigen Durchschnitt negative Werte aufweist. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt 14,77 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 12,26 CNH liegt, was einer Abweichung von -16,99 Prozent entspricht. Auch im 50-Tage-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs von 13,96 CNH deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt, mit einer Abweichung von -12,18 Prozent. Basierend auf diesen trendfolgenden Indikatoren erhält Zhejiang Zhongxin Fluoride Materials somit ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividende weist die Zhejiang Zhongxin Fluoride Materials-Aktie derzeit eine Dividendenrendite von 1,1 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,1 Prozent. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der Chemikalienbranche beträgt -1, weshalb die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls ein "Schlecht"-Rating erhält.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurden in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz bei Zhejiang Zhongxin Fluoride Materials festgestellt. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen wurde wahrgenommen.

Insgesamt erhält Zhejiang Zhongxin Fluoride Materials auf Basis dieser verschiedenen Bewertungskriterien eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf den Aktienkurs, die technische Analyse und die Dividende, sowie ein "Neutral"-Rating im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien.