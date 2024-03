Zhejiang Zhongcheng Packing Materials Aktie: Das sollte jeder wissen!

Der Aktienkurs von Zhejiang Zhongcheng Packing Material hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") eine Rendite von -31,28 Prozent erzielt, was mehr als 8 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Chemikalien" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -23,05 Prozent, wobei Zhejiang Zhongcheng Packing Material mit 8,22 Prozent auch hier deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Indikator zur Beurteilung der Ertragskraft eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Das aktuelle KGV von Zhejiang Zhongcheng Packing Material beträgt 31, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Chemikalien" als neutral bewertet wird.

Die Stimmung für Zhejiang Zhongcheng Packing Material hat sich in den letzten Wochen deutlich verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen jedoch neutral. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Technisch gesehen wird derzeit ein "Schlecht"-Rating für die Zhejiang Zhongcheng Packing Material Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses vergeben. Der GD200 des Wertes verläuft bei 4,73 CNH, während der Kurs der Aktie bei 4,05 CNH liegt, was einer Abweichung von -14,38 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt 4,16 CNH, was einer Abweichung von -2,64 Prozent entspricht und somit als "Neutral"-Wert eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating bewertet.