Zhejiang Zhongcheng Packing Materials Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Die technische Analyse der Zhejiang Zhongcheng Packing Material zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 4,82 CNH verläuft. Der Aktienkurs liegt bei 3,92 CNH, was einen Abstand von -18,67 Prozent zur 200-Tage-Linie bedeutet, und wird daher als "Schlecht" eingestuft. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 4,41 CNH, was einer Differenz von -11,11 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Schlecht"-Signal ergibt. Somit ergibt sich insgesamt die Bewertung "Schlecht" auf Basis der beiden Zeiträume.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Aktie ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 30,88 auf, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Branche "Chemikalien" hat einen Wert von 0, was bedeutet, dass die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Zhejiang Zhongcheng Packing Material als neutral einzustufen ist. Der RSI7 liegt bei 17,44, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 bei 64,86 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich also ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" zeigt sich, dass die Rendite von Zhejiang Zhongcheng Packing Material mit -31,8 Prozent mehr als 7 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der "Chemikalien"-Branche liegt die mittlere Rendite der letzten 12 Monate bei -24,97 Prozent, wobei auch hier Zhejiang Zhongcheng Packing Material mit 6,83 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.