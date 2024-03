Zhejiang Zhongcheng Packing Materials Aktie: Was geht denn hier ab?

Das chinesische Unternehmen Zhejiang Zhongcheng Packing Material schüttet derzeit eine Dividendenrendite von 0,63 % aus, was 1,41 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 2,03 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf den Ertrag.

Die Stimmung bezüglich des Unternehmens hat sich in den letzten Wochen stark eingetrübt, was zu einer negativen Bewertung führt. In den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen keine besondere Aufmerksamkeit für Zhejiang Zhongcheng Packing Material gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Diskussionsstärke führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Rendite von Zhejiang Zhongcheng Packing Material um 8 Prozent niedriger, nämlich bei -31,28 Prozent. In der Branche "Chemikalien" beträgt die mittlere Rendite in den letzten 12 Monaten -23,05 Prozent, und auch hier liegt das Unternehmen mit 8,22 Prozent darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zhejiang Zhongcheng Packing Material beträgt 31, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen in der Branche als neutral eingestuft wird. Daher erhält das Unternehmen in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.