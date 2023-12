Zhejiang Zhongcheng Packing Materials Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Werkzeug aus der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Zhejiang Zhongcheng Packaging Material. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 37,84 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI von 47,15 zeigt, dass die Aktie als "Neutral" bewertet wird.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung für Zhejiang Zhongcheng Packaging Material in der Internet-Kommunikation festgestellt werden. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung. Gleiches gilt für die Diskussionsstärke in den sozialen Medien, die in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität bei der Aktie gemessen hat.

Bei der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 5,06 CNH für den Schlusskurs der Zhejiang Zhongcheng Packaging Material-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 4,81 CNH, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen keine signifikanten Abweichungen, weshalb die Aktie auch in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet wird.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse ergibt sich, dass Zhejiang Zhongcheng Packaging Material in den letzten 12 Monaten eine Performance von -8,53 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Chemikalien"-Branche ergibt sich eine Underperformance von -0,23 Prozent. Die Rendite im Vergleich zum "Materialien"-Sektor liegt ebenfalls bei -0,23 Prozent. Aufgrund dieser ähnlichen Rendite im Branchen- und Sektorvergleich erhält die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls ein "Neutral"-Rating.