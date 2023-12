Zhejiang Zheneng Electric Power Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Die Zhejiang Zheneng Electric Power-Aktie zeigt sich aus technischer Sicht stabil, basierend auf ihrem Durchschnittsschlusskurs der letzten 200 Handelstage von 4,51 CNH. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 4,64 CNH, was einer positiven Abweichung von 2,88 Prozent entspricht. Die 50-Tage- und 200-Tage-Durchschnittskurse liegen ebenfalls nahe beieinander, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie aus charttechnischer Sicht führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die Analyse, dass die Zhejiang Zheneng Electric Power-Aktie auf 7-Tage-Basis als überkauft eingestuft wird, was zu einer schlechten Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis ist die Aktie jedoch weder überkauft noch überverkauft, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine schlechte Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Im Vergleich zu anderen Aktien des Versorgungssektors hat die Zhejiang Zheneng Electric Power-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 32,1 Prozent erzielt, was 32,86 Prozent über dem Sektor-Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Die langfristige Stimmungslage rund um die Aktie zeigt eine mittlere Aktivität in Beiträgen und Diskussionen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem neutralen Rating führt. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes der Zhejiang Zheneng Electric Power-Aktie.