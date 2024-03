Zhejiang Zheneng Electric Power Aktie: Der ganz große Wurf!

Die technische Analyse der Zhejiang Zheneng Electric Power zeigt positive Signale. Die 200-Tage-Linie (GD200) verläuft derzeit bei 4,86 CNH, während der Aktienkurs bei 6,22 CNH liegt, was einem Abstand von +27,98 Prozent entspricht. Dies wird als "Gut" eingestuft. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt der Aktienkurs ebenfalls positiv bei +13,71 Prozent. Insgesamt erhält die Aktie daher eine positive Bewertung.

Im Branchenvergleich mit anderen Unternehmen im Sektor "Versorgungsunternehmen" zeigt die Zhejiang Zheneng Electric Power eine Rendite von 35,92 Prozent, was 42 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" schneidet das Unternehmen mit 41,75 Prozent überdurchschnittlich gut ab. Dies führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Zhejiang Zheneng Electric Power liegt bei 24,24, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der die Kursbewegungen über einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, zeigt eine neutrale Einschätzung von 41,2. Insgesamt ergibt sich daraus eine positive Gesamteinschätzung.

Das Stimmungsbild zu Zhejiang Zheneng Electric Power hat sich in den letzten Wochen positiv verändert, was zu einer positiven Bewertung in diesem Bereich führt. Die Stärke der Diskussion in den sozialen Medien wird hingegen neutral bewertet. Zusammenfassend erhält das Unternehmen daher eine positive Bewertung für diese Stufe.