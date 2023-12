Zhejiang Zheneng Electric Power Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Weitere Suchergebnisse zu "Salesforce":

Der Aktienkurs von Zhejiang Zheneng Electric Power hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 32,1 Prozent erzielt, was 33,21 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Versorgungsunternehmen" schneidet das Unternehmen positiv ab. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" beträgt -1,11 Prozent, und Zhejiang Zheneng Electric Power übertrifft diesen Wert um 33,21 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Zhejiang Zheneng Electric Power derzeit als "Neutral" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs liegt bei 4,5 CNH, während der Kurs der Aktie bei 4,68 CNH liegt, was einer Abweichung von +4 Prozent entspricht. Sowohl auf Basis des GD200 als auch des GD50 ergibt sich eine Einstufung als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Zhejiang Zheneng Electric Power-Aktie zeigt, dass diese weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (51) als auch der 25-Tage-RSI (40) erhalten daher eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich jedoch eine negative Veränderung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie mit "Schlecht" in diesem Kriterium. Die Anzahl der Beiträge bleibt jedoch stabil, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich führt.

Zusammenfassend erhält die Zhejiang Zheneng Electric Power für ihre Leistung insgesamt eine Bewertung von "Schlecht".