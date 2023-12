Zhejiang Zheneng Electric Power Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Für die Analyse verwenden wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Zhejiang Zheneng Electric Power. Der RSI7 liegt derzeit bei 65,62 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 53,06 Punkten, was ebenfalls als neutral bewertet wird. Insgesamt erhält das Zhejiang Zheneng Electric Power-Wertpapier daher eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt.

Das Sentiment und der Buzz rund um Aktien werden durch die Anzahl der Beiträge und die Stimmungsänderung im Internet gemessen. Bei Zhejiang Zheneng Electric Power zeigte die Diskussionsintensität eine starke Aktivität, was zu einer positiven langfristigen Stimmungslage führt. Daher erhält die Aktie in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Gut".

Die technische Analyse ergab, dass der Durchschnittskurs der Zhejiang Zheneng Electric Power-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 4,53 CNH lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 4,54 CNH, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt führen zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Basis.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zur Aktie von Zhejiang Zheneng Electric Power veröffentlicht. Insgesamt ergibt sich daher bei der Analyse der Anleger-Stimmung die Bewertung "Gut".