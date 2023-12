Zhejiang Zheneng Electric Power Aktie: Alles andere als uninteressant …

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses im Zeitverlauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Der RSI-Wert der Zhejiang Zheneng Electric Power liegt derzeit bei 38,46, was als "Neutral" eingestuft wird, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Betrachtet man die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich ein Wert von 32, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich für die RSI die Einstufung "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Zhejiang Zheneng Electric Power derzeit bei 4,49 CNH liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 4,75 CNH liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +5,79 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat einen Stand von 4,47 CNH, was einem Abstand von +6,26 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält das Unternehmen daher die Gesamtnote "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen bei Zhejiang Zheneng Electric Power keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Die Stimmung in den sozialen Medien wird daher als "Neutral" bewertet. Die Veränderung der Anzahl der Beiträge zeigt jedoch eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen, was mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Zusammengefasst erhält das Unternehmen in diesem Bereich daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Zhejiang Zheneng Electric Power eingestellt waren. Es gab insgesamt 12 positive und ein negatives Stimmungsbild, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Zhejiang Zheneng Electric Power eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt wird das Unternehmen von der Redaktion für die Anlegerstimmung mit einem "Gut"-Rating bewertet.