Zhejiang Zanyu Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Weitere Suchergebnisse zu "Atos SE":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Wir werden nun Zanyu anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI der letzten 25 Tage bewerten. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 61,9 Punkten, was bedeutet, dass die Zanyu-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt auch, dass Zanyu weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 53,24), was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf die technische Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Zanyu-Aktie für die letzten 200 Handelstage auf 10,94 CNH berechnet. Der letzte Schlusskurs von 10,67 CNH liegt mit einer Abweichung von -2,47 Prozent auf ähnlichem Niveau, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt einen Wert von 10,58 CNH, wobei der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt (Abweichung von +0,85 Prozent), was erneut zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Zanyu-Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der einfachen Charttechnik.

Im Hinblick auf fundamentale Aspekte beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zanyu 126. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Chemikalien" ist das KGV von Zanyu weder unterbewertet noch überbewertet. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf die Dividende liegt die Ausschüttung von Zanyu mit 0,99 % nur leicht unter dem Branchendurchschnitt "Chemikalien" von 1,91 %. Die Differenz von 0,93 Prozentpunkten führt zu einer neutralen Einstufung in Bezug auf die Dividende.