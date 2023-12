Zhejiang Zanyu Aktie: Wer hätte das gedacht?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl, die die Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen bewertet. Das aktuelle KGV von Zanyu beträgt 126, während vergleichbare Unternehmen in der Chemiebranche durchschnittlich ein KGV von 0 aufweisen. Aus fundamentaler Sicht ist Zanyu daher weder unterbewertet noch überbewertet und erhält eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) ermöglicht es, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Zanyu-Aktie beträgt aktuell 38, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt eine neutrale Bewertung von 53,9. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating auf Basis der RSI-Analyse.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator zur Stimmungsbewertung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zu Zanyu veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

In den letzten Wochen wurde beim Stimmungsbild zu Zanyu eine deutliche negative Veränderung festgestellt. Dies spiegelt sich in einer abnehmenden Aufmerksamkeit über das Unternehmen sowie in negativen Auffälligkeiten in den sozialen Medien wider, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.