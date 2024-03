Zhejiang Zanyu Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie gibt an, wie preisgünstig sie auf den ersten Blick erscheint. Wachstumsaktien haben in der Regel ein höheres KGV. Zanyu hat ein KGV von 126,99, was in etwa dem Durchschnitt in der Branche entspricht. Daher wird die Aktie aufgrund fundamentaler Kriterien neutral eingestuft.

In den sozialen Medien war die Stimmung bezüglich Zanyu in den letzten Tagen größtenteils positiv. Es gab fünf Tage lang eine überwiegend positive Diskussion, und an zwei Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Zanyu daher eine gute Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von Zanyu derzeit um 13,67 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristig schlechten Einschätzung. Bezogen auf die letzten 200 Tage ist die Einstufung ebenfalls als schlecht zu bewerten, da die Distanz zum gleitenden Durchschnitt bei -22,19 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als schlecht eingestuft.

Die Dividendenrendite von Zanyu beträgt derzeit 0,91 %. Dies ist niedriger als der Branchendurchschnitt von 2,04 %. Aufgrund dieser Differenz wird die ausgeschüttete Dividende als schlecht eingestuft.

Insgesamt zeigt die Bewertung der Aktie, dass sie in verschiedenen Bereichen sowohl neutral als auch schlecht abschneidet.