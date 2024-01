Zhejiang Zanyu Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Der Aktienkurs von Zanyu hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" um -9,19 Prozent verringert, was mehr als 2 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der "Chemikalien"-Branche beträgt die mittlere Rendite in den letzten 12 Monaten -7,13 Prozent, wobei Zanyu auch hier mit 2,06 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant geändert. Daher wird die Zanyu-Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet und erhält insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Bei der technischen Analyse wird sichtbar, dass der gleitende Durchschnitt für die Zanyu-Aktie sowohl auf längerfristiger (200-Tage-Durchschnitt) als auch auf kurzfristiger Basis (50-Tage-Durchschnitt) zu ähnlichen Werten im Vergleich zum letzten Schlusskurs liegt. Basierend auf diesen trendfolgenden Indikatoren erhält Zanyu eine "Neutral"-Bewertung.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zanyu mit 126,99 einen ähnlichen Wert wie der Branchendurchschnitt auf. Die Aktie wird daher weder als unterbewertet noch als überbewertet angesehen und erhält auch hier eine "Neutral"-Bewertung.