Zhejiang Zanyu Aktie: Pleite oder Chance?

Zanyu übertrifft Erwartungen in Branchenvergleich

In den letzten 12 Monaten konnte Zanyu eine Performance von -8,92 Prozent erzielen, während ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche im Durchschnitt um -22,68 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +13,76 Prozent im Branchenvergleich für Zanyu. Auch im "Materialien"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -22,68 Prozent, wobei Zanyu um 13,76 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen wird Zanyu in dieser Kategorie mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Hingegen schüttet Zanyu derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Chemikalien-Branche. Der Unterschied beträgt 1,18 Prozentpunkte (0,91 % gegenüber 2,09 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Des Weiteren zeigt der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis, dass Zanyu derzeit als überkauft angesehen wird. Der 7-Tage-RSI beträgt 78,81 Punkte, während der 25-Tage-RSI bei 77,06 liegt. Beide Werte deuten darauf hin, dass die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf Anlegerstimmung zeigen Diskussionen auf Plattformen der sozialen Medien, dass in den vergangenen Wochen insgesamt positive Meinungen überwiegen, während in den letzten Tagen vorwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Aufgrund dieser Einschätzungen und Stimmungen wird das Unternehmen daher als "Gut" eingestuft.

Insgesamt ist Zanyu, gemessen an der Performance im Branchenvergleich, der Dividendenpolitik, dem RSI und der Anlegerstimmung, angemessen bewertet.