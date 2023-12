Zhejiang Yongtai-Anleger machen nicht mehr mit!

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Zhejiang Yongtai in den sozialen Medien beobachtet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte eine negative Tendenz, was dazu führt, dass die Redaktion dem Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung gibt. Die Häufigkeit der Beiträge zu Zhejiang Yongtai gibt Anzeichen dafür, dass das Unternehmen derzeit weniger im Fokus der Anleger steht. Daher erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating.

Wenn man den Aktienkurs von Zhejiang Yongtai mit anderen Unternehmen der "Chemikalien"-Branche vergleicht, zeigt sich eine Underperformance. In den letzten 12 Monaten hat Zhejiang Yongtai eine Performance von -53,27 Prozent erzielt, während der Branchendurchschnitt bei -8,15 Prozent lag. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor schnitt das Unternehmen mit einer Rendite von -45,12 Prozent schlecht ab. Daher bekommt die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt ebenfalls eine negative Entwicklung. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Zhejiang Yongtai-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 15,71 CNH, während der letzte Schlusskurs nur 11,35 CNH beträgt, was einer Abweichung von -27,75 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt ein ähnliches Bild, was zu einem "Schlecht"-Rating aus charttechnischer Sicht führt.

Der Relative Strength Index (RSI) deutet ebenfalls auf eine überkaufte Marktsituation hin. Der RSI der letzten 7 Tage liegt bei 70, was auf eine überkaufte Position hinweist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage bestätigt dies mit einem Wert von 71,91. Daher erhält die Aktie auch in dieser Analysekategorie ein "Schlecht"-Rating.

Insgesamt weisen alle analysierten Kategorien auf eine negative Entwicklung der Zhejiang Yongtai-Aktie hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.