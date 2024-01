Zhejiang Yongtai Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

Die Aktie von Zhejiang Yongtai bietet derzeit eine Dividendenrendite von 0,78 %, was 1,17 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies bedeutet, dass Anleger im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Chemiebranche eine geringere Rendite erzielen können, was die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung in den sozialen Medien zeigt hauptsächlich positive Meinungen über Zhejiang Yongtai. In den letzten Tagen wurden acht positive und vier negative Tage verzeichnet, während es an zwei Tagen keine eindeutige Richtung gab. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls überwiegend positiv, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -22,84 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Im Vergleich dazu liegt der letzte Schlusskurs der Aktie nahe dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Zhejiang Yongtai hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -53,27 Prozent erzielt, was 46 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien im Materialien-Sektor liegt. In der Chemikalien-Branche liegt die Rendite von Zhejiang Yongtai mit 45,72 Prozent ebenfalls deutlich unter dem Durchschnitt, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.