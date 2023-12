Zhejiang Yongtai Aktie: Das könnte richtig teuer werden!

Die Aktie von Zhejiang Yongtai weist eine Dividendenrendite von 0,78 Prozent auf, was 1,15 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Innerhalb der Branche "Chemikalien" ist dies als unterdurchschnittlich einzustufen. Aufgrund dieser Tatsache wird die Aktie von der Redaktion als "Schlecht" bewertet, da sie im Vergleich zu anderen Investitionsmöglichkeiten unrentabel erscheint.

In den sozialen Medien wurde Zhejiang Yongtai in den letzten zwei Wochen hauptsächlich negativ bewertet. Die Auswertung von Kommentaren und Meinungsäußerungen ergab jedoch, dass in den letzten Tagen überwiegend positive Aspekte des Unternehmens diskutiert wurden. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung als neutral eingestuft.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 15,53 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 10,88 CNH liegt. Dies führt zu einer Distanz von -29,94 Prozent zum GD200 und einer Bewertung als "Schlecht". Auch der GD50 der letzten 50 Tage weist mit einem Stand von 12,42 CNH eine negative Entwicklung von -12,4 Prozent auf. Aufgrund dieser Analyse erhält die Aktie insgesamt die Bewertung "Schlecht".

Die fundamentale Bewertung basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) zeigt, dass Zhejiang Yongtai mit einem Wert von 90,88 ähnlich wie der Branchendurchschnitt abschneidet. Dies führt zu der Einschätzung, dass die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet ist, und sie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung auf fundamentalen Kriterien.