Zhejiang Yongtai Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 zeigt an, dass ein Wert als "überverkauft" gilt, während bei 70 bis 100 von "überkauft" die Rede ist und dazwischen als neutral. Der RSI der Zhejiang Yongtai liegt bei 61,9 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, beträgt 65,68 und weist ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Aktie also als "Neutral" bewertet.

Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen Dividende und aktuellem Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Zhejiang Yongtai beträgt 0,78 Prozent und liegt damit nur leicht über dem Durchschnitt (0,67) für diese Aktie. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung der Dividendenpolitik durch unsere Analysten.

Die Diskussionen in den sozialen Medien rund um Zhejiang Yongtai spiegeln deutlich die Einschätzungen und Stimmungen wider. In den letzten beiden Wochen überwiegen die negativen Meinungen, während in den vergangenen Tagen hauptsächlich positive Themen angesprochen wurden. Insgesamt wird das Unternehmen daher als "Neutral" eingestuft.

Bei der technischen Analyse wird die charttechnische Entwicklung der Aktie anhand des gleitenden Durchschnitts betrachtet, um den aktuellen Trend zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Zhejiang Yongtai-Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt 15,83 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 11,74 CNH liegt. Dies ergibt eine Bewertung der Aktie als "Schlecht". Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (12,57 CNH) liegt über dem letzten Schlusskurs (-6,6 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Zhejiang Yongtai-Aktie somit mit einem "Schlecht"-Rating versehen.