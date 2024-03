Zhejiang Yongtai Aktie: Was soll die Aufregung?

Die Zhejiang Yongtai-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt des Schlusskurses von 12,44 CNH verzeichnet. Der letzte Schlusskurs von 10,82 CNH weicht um -13,02 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der Durchschnitt 10,32 CNH, was einer Abweichung von +4,84 Prozent vom letzten Schlusskurs entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zhejiang Yongtai liegt bei 90, was im Vergleich zur Branche "Chemikalien" auf ähnlichem Niveau liegt und somit eine "Neutral"-Bewertung aus fundamentaler Sicht erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) von Zhejiang Yongtai zeigt auf 7-Tage-Basis einen Wert von 43,86 Punkten, was als "Neutral" eingestuft wird. Auf 25-Tage-Basis beträgt der RSI 40 Punkte, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Dividendenrendite von Zhejiang Yongtai liegt bei 0,82 Prozent, was 1,19 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2 Prozent liegt und somit als "Schlecht" bewertet wird. Die Aktie wird daher als unrentables Investment eingestuft.