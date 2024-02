Zhejiang Yongtai Aktie: Was geht denn hier ab?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Für die Zhejiang Yongtai-Aktie liegt der aktuelle RSI-Wert bei 43,83, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 54, was ebenfalls als neutral betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einstufung für den RSI.

Im Vergleich mit anderen Aktien aus dem "Materialien"-Sektor hat die Zhejiang Yongtai-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -45,54 Prozent erzielt, was 26,13 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" auf dieser Stufe.

In fundamentalen Kriterien betrachtet hat die Zhejiang Yongtai-Aktie ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 90,88, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf fundamentalen Basis.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Zhejiang Yongtai-Aktie ebenfalls eine negative Bewertung. Sowohl der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) als auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) weisen Abweichungen auf, was zu einer Gesamtbewertung der einfachen Charttechnik als "Schlecht" führt.