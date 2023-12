Zhejiang Yongtai Aktie: Darf das wirklich wahr sein?

Im vergangenen Jahr hat die Aktie von Zhejiang Yongtai eine Rendite von -53,27 Prozent erzielt, was 44,97 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der "Chemikalien"-Branche beträgt -8,3 Prozent, und Zhejiang Yongtai liegt momentan 44,97 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Dividendenrendite von Zhejiang Yongtai liegt momentan bei 0,78 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,92 Prozent. Somit erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zhejiang Yongtai liegt bei 90,88, was auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) von Zhejiang Yongtai liegt bei 94,85, was auf eine überkaufte Situation hinweist. Der RSI25 liegt bei 70, was ebenfalls als überkauft gilt. Insgesamt wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.