Zhejiang Yongtai Aktie: Aus, Aus, Aus!

Die Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Eine Analyse der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung zeigt interessante Ausprägungen bei Zhejiang Yongtai. Die Diskussionsintensität zeigt eine erhöhte Aktivität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Zhejiang Yongtai-Aktie sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Trend einen Abwärtstrend aufweist. Der 200-Tages-Durchschnitt beträgt 14,95 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 11,41 CNH liegt, was zu einer Abweichung von -23,68 Prozent führt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 12,12 CNH liegt unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer Abweichung von -5,86 Prozent führt. Auf Basis trendfolgender Indikatoren erhält Zhejiang Yongtai daher ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividende liegt Zhejiang Yongtai mit einer Ausschüttung von 0,78 % deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 1,94 % in der Chemikalien-Branche, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Der Aktienkurs von Zhejiang Yongtai verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -53,27 Prozent, was eine Underperformance von -46,38 Prozent im Branchenvergleich zur "Chemikalien"-Branche und eine Unterperformance von -46,38 Prozent im Sektorvergleich zu den "Materialien" bedeutet. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.