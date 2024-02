Zhejiang Yonghe Refrigerant Aktie: Das ist einfach klasse!

Der relative Stärke Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis für Zhejiang Yonghe Refrigerant. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 11,33 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan als überverkauft eingestuft wird. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Gut". Der 25-Tage-RSI liegt bei 38,29, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, im Gegensatz zum RSI auf 7-Tage-Basis. Daher wird das Wertpapier auf dieser Grundlage als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Zhejiang Yonghe Refrigerant daher eine "Gut"-Bewertung für diesen Aspekt.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien im Zusammenhang mit dem Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Zhejiang Yonghe Refrigerant diskutiert. An sieben Tagen überwogen hauptsächlich positive Themen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, dominierten ebenfalls hauptsächlich positive Themen die Diskussion. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers. Daher wird Zhejiang Yonghe Refrigerant insgesamt als "Gut" bewertet.

Bei der technischen Analyse vergleichen wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Zhejiang Yonghe Refrigerant-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 27,03 CNH mit dem aktuellen Kurs von 31,21 CNH. Dies führt zu einer Abweichung von +15,46 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt mit einer Abweichung von +19,95 Prozent. Daher erhält die Zhejiang Yonghe Refrigerant-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Gut"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert einen wichtigen Beitrag zur Aktienbewertung. Dabei haben wir sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Zhejiang Yonghe Refrigerant zeigte interessante Ausprägungen bei dieser Analyse. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da eine erhöhte Aktivität zu sehen ist, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Veränderung auf, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für das Unternehmen.