Zhejiang Yonghe Refrigerant Aktie: Das ist die Höhe!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Der RSI der Zhejiang Yonghe Refrigerant liegt bei 76,04 und wird daher als überkauft betrachtet. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI von 34, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung als "Schlecht" vergeben.

Bezüglich des Sentiments und Buzz im Internet wurde bei Zhejiang Yonghe Refrigerant eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussion festgestellt, weshalb diesem Signal die Bewertung "Gut" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Veränderung auf, was zu einem Gesamtergebnis von "Gut" im langfristigen Stimmungsbild führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Zhejiang Yonghe Refrigerant-Aktie sowohl anhand des 50- als auch des 200-Tages-Durchschnitts eine "Gut"-Bewertung erhält. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 27,21 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 29,45 CNH liegt, was eine Abweichung von +8,23 Prozent im Vergleich darstellt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 27,9 CNH liegt unter dem letzten Schlusskurs von 29,45 CNH, was einer Abweichung von +5,56 Prozent entspricht. Zusammenfassend wird Zhejiang Yonghe Refrigerant auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Unsere Analysten haben auch die Stimmung der Anleger in Bezug auf Zhejiang Yonghe Refrigerant auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Zusätzlich wurden in den vergangenen ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Zhejiang Yonghe Refrigerant in den sozialen Medien aufgegriffen. Die Aktie wird daher hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.