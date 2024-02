Zhejiang Yonghe Refrigerant Aktie: Das dürfte in den nächsten Tagen sehr spannend werden

Die technische Analyse der Zhejiang Yonghe Refrigerant-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 27,06 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs liegt mit 27,96 CNH auf ähnlichem Niveau (+3,33 Prozent). Auf Basis dieses Wertes wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (25,74 CNH) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+8,62 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die einfache Charttechnik ergibt somit insgesamt ein "Gut"-Rating für die Zhejiang Yonghe Refrigerant-Aktie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, jedoch wurde in den Diskussionen verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Zhejiang Yonghe Refrigerant gesprochen. Dadurch wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Zhejiang Yonghe Refrigerant in den vergangenen Wochen kaum Veränderungen aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Zhejiang Yonghe Refrigerant-Aktie überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Bei Betrachtung des RSI der letzten 25 Handelstage wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt die Analyse der technischen Indikatoren ein gemischtes Bild, wobei die Aktie auf unterschiedlichen Ebenen sowohl positive als auch neutrale Bewertungen erhält.