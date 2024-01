Zhejiang Yonghe Refrigerant Aktie: Was könnte passieren?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) auf einen Wertebereich von 0 bis 100 normiert. Der RSI für Zhejiang Yonghe Refrigerant zeigt eine Ausprägung von 9,3, was auf eine positive Bewertung hinweist.

Die RSI25 Beläuft sich auf 45,17, was zu einer neutralen Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut". Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Die Intensität der Diskussionen gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. In diesem Fall führt dies zu einem "Neutral"-Rating. Damit erhält die Zhejiang Yonghe Refrigerant-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Zhejiang Yonghe Refrigerant in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen zeigt, dass insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Zhejiang Yonghe Refrigerant mit 26,71 CNH aktuell +8,4 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Bewertung von "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie aufgrund der Distanz zum GD200 von -4,4 Prozent als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" eingeschätzt.