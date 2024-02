Zhejiang Yonghe Refrigerant Aktie: Was kann da noch kommen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bedeutendes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen über einen Zeitraum von sieben Tagen berücksichtigt. Bei einem Wert zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als "überverkauft", bei 70 bis 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Zhejiang Yonghe Refrigerant liegt bei 26,36, was als "gut" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 41,96 und deutet auf eine "neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Aktie daher als "gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Daher wird das Stimmungsbild und die Diskussion als "neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Zhejiang Yonghe Refrigerant in den Diskussionsforen und sozialen Medien wird ebenfalls als neutral eingestuft. Obwohl in den Diskussionen in den letzten Tagen überwiegend positive Themen im Mittelpunkt standen, bleibt die Gesamteinschätzung "neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass die Zhejiang Yonghe Refrigerant-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren unterschiedlich bewertet wird. Während der längerfristige Durchschnitt eine "neutral"-Bewertung ergibt, wird die Aktie auf Basis des kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitts als "gut" eingestuft.