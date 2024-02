Zhejiang Yonghe Refrigerant Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Die Zhejiang Yonghe Refrigerant-Aktie wird aus charttechnischer Sicht positiv bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) liegt bei 27,03 CNH, während der aktuelle Kurs bei 31,21 CNH liegt, was einer Abweichung von +15,46 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 26,02 CNH zeigt eine Abweichung von +19,95 Prozent. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert positive Einschätzungen. Die Diskussionsintensität zeigt eine erhöhte Aktivität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Veränderung auf, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie insgesamt eine "Gut"-Einschätzung.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Zhejiang Yonghe Refrigerant-Aktie momentan überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Der RSI25 liegt bei 38,29, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird das Wertpapier damit mit "Gut" bewertet.