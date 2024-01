Zhejiang Yonghe Refrigerant Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Die Stimmung unter den Anlegern für die Aktie von Zhejiang Yonghe Refrigerant ist in den sozialen Medien und Diskussionsforen insgesamt sehr positiv. In den letzten zwei Wochen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die Auswertung der Stimmungsänderung der Anleger ergab, dass es im letzten Monat keine wesentliche Veränderung gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen gab es keine signifikante Veränderung, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von Zhejiang Yonghe Refrigerant derzeit um +8,4 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist, was eine kurzfristige Bewertung von "Gut" ergibt. Auf der Basis der letzten 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für Zhejiang Yonghe Refrigerant beträgt 9,3, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Der RSI25 liegt bei 45,17, was für einen Zeitraum von 25 Tagen zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Bewertung von "Gut" für die Aktie.