Zhejiang Yonghe Refrigerant Aktie: Lieber erstmal halten!

Der Sentiment und Buzz rund um Zhejiang Yonghe Refrigerant haben sich in den letzten vier Wochen nicht wesentlich verändert. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich nicht signifikant verändert. Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Aktie bei 28,19 CNH liegt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der Abstand zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt -12,84 Prozent, was zu einem "Neutral"-Signal führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Meinungen zu Zhejiang Yonghe Refrigerant geäußert wurden. Daher wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft. Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Insgesamt wird die Aktie von Zhejiang Yonghe Refrigerant als "Neutral" bewertet, sowohl in Bezug auf das Sentiment und Buzz in den sozialen Medien als auch auf die technische Analyse und den RSI.