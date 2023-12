Zhejiang Yonghe Refrigerant Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Der Relative Strength Index der Zhejiang Yonghe Refrigerant ist derzeit bei 49,62 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage auswertet, zeigt mit einem Wert von 44, dass die Aktie als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich somit für die RSI die Einstufung "Neutral".

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln eine positive Stimmung und Einschätzungen rund um die Zhejiang Yonghe Refrigerant wider. In den vergangenen Wochen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Bewertung "Gut" führt. Die Aktie wird bezogen auf die Anlegerstimmung als angemessen bewertet.

Das Sentiment und der Buzz rund um Zhejiang Yonghe Refrigerant haben sich in den letzten Wochen nicht signifikant verändert, daher wird auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Auch die Stärke der Diskussion zeigt keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung ausgesprochen wird.

Die technische Analyse zeigt, dass die Zhejiang Yonghe Refrigerant-Aktie für den langfristigen Durchschnitt der letzten 200 Handelstage eine "Schlecht"-Bewertung erhält, da der letzte Schlusskurs deutlich darunter liegt. Für den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt wird eine "Neutral"-Bewertung vergeben, da der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe liegt.

Insgesamt wird die Zhejiang Yonghe Refrigerant auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.