Zhejiang Yonggui Electric Equipment Aktie: Das war nur der Anfang!

Die Zhejiang Yonggui Electric Equipment hat einen gleitenden Durchschnittskurs von 16,69 CNH erreicht, während der Kurs der Aktie selbst bei 18,48 CNH liegt. Dies ergibt eine Distanz zum GD200 von +10,72 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage steht derzeit bei 17,46 CNH, was einem Abstand von +5,84 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung von "Gut" führt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote als "Gut" vergeben.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Zhejiang Yonggui Electric Equipment liegt bei 43,96, was ähnlich dem Durchschnitt der Vergleichsbranche ist. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In den sozialen Medien wurde das Unternehmen in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ bewertet, was zu einer "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Zhejiang Yonggui Electric Equipment weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (36,72 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (43,35 Punkte) führen zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Punkt der Analyse.