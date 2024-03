Zhejiang Yonggui Electric Equipment Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Das Unternehmen Zhejiang Yonggui Electric Equipment zeigt sich momentan in einem neutralen Zustand. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 43,96, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die elektrische Ausrüstungsbranche weist einen durchschnittlichen Wert von 0 auf, was bedeutet, dass die Aktie weder über- noch unterbewertet ist und daher eine neutrale Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien erhält.

In den sozialen Medien wurde Zhejiang Yonggui Electric Equipment in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ bewertet. Im Gegensatz dazu gab es in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um das Unternehmen. Zusammenfassend lässt sich daher sagen, dass die Anlegerstimmung auf neutraler Ebene liegt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors "Industrie" konnte die Aktie von Zhejiang Yonggui Electric Equipment im letzten Jahr eine Rendite von -17,68 Prozent erzielen, was 0,77 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Unternehmen aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt -19,04 Prozent, und Zhejiang Yonggui Electric Equipment liegt aktuell 1,36 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie insgesamt als neutral bewertet.

Die technische Analyse betrachtet auch das Relative Strength-Index (RSI), welcher für Zhejiang Yonggui Electric Equipment aktuell bei 44,68 liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Einstufung führt. Selbst bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 36, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher auch hier eine neutrale Einstufung für die RSI.

Insgesamt zeigt sich also, dass die Aktie von Zhejiang Yonggui Electric Equipment momentan auf neutraler Ebene steht, sowohl auf fundamentaler als auch auf technischer Basis.