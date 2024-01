Zhejiang Yonggui Electric Equipment Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Die Zhejiang Yonggui Electric Equipment hat in den letzten Tagen eine leichte Abweichung von -2,38 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, verzeichnet. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie positiv bewertet, da die Distanz zum GD200 sich auf +18,17 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie insgesamt aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Zhejiang Yonggui Electric Equipment derzeit eine Rendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Elektrische Ausrüstung") von 1,48 %. Aufgrund dieser Differenz wird die Dividendenrendite als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Zhejiang Yonggui Electric Equipment liegt bei 61,64 und führt damit zu einer Einstufung als "Neutral". Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt mit 64,7 auf einem Niveau, das eine "Neutral"-Einschätzung zur Folge hat.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Zhejiang Yonggui Electric Equipment eine beachtliche Rendite von 60,25 Prozent erzielt, was mehr als 59 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die "Elektrische Ausrüstung"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 1,73 Prozent, wobei die Zhejiang Yonggui Electric Equipment mit 58,52 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Gut" bewertet.