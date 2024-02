Zhejiang Yongan Rongtong Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Die Aktie von Zhejiang Yongan Rongtong bietet derzeit eine Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Textilien, Bekleidung und Luxusgütern. Dies bedeutet, dass Anleger einen um 6,24 Prozentpunkte geringeren Ertrag erzielen können. Die Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens fällt daher als "Schlecht" aus.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Zhejiang Yongan Rongtong derzeit bei 0,05 HKD liegt. Der Aktienkurs selbst ging bei 0,043 HKD aus dem Handel, was einem Abstand von -14 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 0,06 HKD, was einer Differenz von -28,33 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daher eine Bewertung von "Schlecht".

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Zhejiang Yongan Rongtong mit 73,65 deutlich höher ist als das von vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" (30,52). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu der Einstufung "Schlecht" aus fundamentaler Sicht.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich des Unternehmens war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie von der Redaktion mit "Neutral" bewertet und auch das Anleger-Sentiment erhält insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung.