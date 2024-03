Zhejiang Yongan Rongtong Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Zhejiang Yongan Rongtong beträgt das aktuelle KGV 73, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" im Durchschnitt ein KGV von 30 aufweisen. Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie von Zhejiang Yongan Rongtong somit überbewertet, weshalb die Redaktion in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung abgibt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Zhejiang Yongan Rongtong derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 0,05 HKD, während der Kurs der Aktie (0,027 HKD) um -46 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 0,04 HKD, was einer Abweichung von -32,5 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum ebenfalls als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist Zhejiang Yongan Rongtong eine Ausschüttung von 0 % auf, während der Branchendurchschnitt bei 6,07 % liegt. Dies führt zu der Bewertung "Schlecht".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es während des vergangenen Monats keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Zhejiang Yongan Rongtong-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.