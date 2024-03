Zhejiang Yongan Rongtong Aktie: Ist es vollbracht?

Die Aktie von Zhejiang Yongan Rongtong wurde in den letzten zwei Wochen von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung von verschiedenen Kommentaren und Beiträgen, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Die Diskussionen drehten sich hauptsächlich um neutrale Themen, weshalb die Anleger-Stimmung als "Neutral" eingestuft wird.

In der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Zhejiang Yongan Rongtong weist mit einem Wert von 73,65 ein deutlich höheres KGV als der Branchendurchschnitt im Bereich "Textilien, Bekleidung und Luxusgüter" auf und wird daher als überbewertet eingestuft. Das Branchen-KGV liegt bei 30,92, was einem Abstand von 138 Prozent entspricht. Aus diesem Grund wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

Um festzustellen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Bei Zhejiang Yongan Rongtong zeigt der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 44,44 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der etwas längere RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 55,1 an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird.

In Bezug auf die Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Stimmung für Zhejiang Yongan Rongtong in den letzten Wochen kaum verändert hat, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, hat in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Zhejiang Yongan Rongtong festgestellt, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Zusammenfassend wird die Aktie von Zhejiang Yongan Rongtong aufgrund der Anleger-Stimmung, des KGVs, des RSI und des Sentiments insgesamt als "Neutral" eingestuft.