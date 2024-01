Zhejiang Yongan Rongtong Aktie: Immer mit der Ruhe

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Zhejiang Yongan Rongtong liegt mit einem Wert von 73,65 deutlich über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter", welcher bei 32 liegt. Aufgrund dieses verhältnismäßig hohen KGVs kann die Aktie als teuer angesehen werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die Stimmung rund um die Aktie zeigt sich eine mittlere Aktivität bei der Anzahl der Beiträge oder Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Dividendenpolitik von Zhejiang Yongan Rongtong ist im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Textilien Bekleidung und Luxusgüter als schlecht einzustufen, da die Aktie niedrigere Dividenden ausschüttet.

In technischer Hinsicht erhält die Aktie eine "Gut"-Einstufung aufgrund des positiven Abstands von +32 Prozent zum 200-Tage-Durchschnittskurs und dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung für Zhejiang Yongan Rongtong, mit einer tendenziell negativen fundamentalen Beurteilung, einer neutralen Stimmungslage und einer schlechten Dividendenpolitik, jedoch einer positiven technischen Analyse.