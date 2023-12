Zhejiang Yinlun Machinery Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Bei der technischen Analyse von Zhejiang Yinlun Machinery fällt auf, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 16,27 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs (17,59 CNH) weist damit einen Unterschied von +8,11 Prozent auf und wird daher als "Gut" bewertet. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (18,1 CNH), so liegt der letzte Schlusskurs nahe diesem Wert (-2,82 Prozent) und erhält somit ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird die Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich bei Zhejiang Yinlun Machinery eine positive Veränderung des Stimmungsbildes in den letzten Wochen. Dies basiert auf der Auswertung der sozialen Medien, die auf positive Auffälligkeiten hinweist, weshalb die Bewertung in diesem Kriterium als "Gut" ausfällt. Die Veränderung der Anzahl der Beiträge deutet auf eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen hin, was ebenfalls mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Insgesamt erhält das Unternehmen daher in dieser Stufe ein "Gut".

Im Bereich der Fundamentalanalyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zhejiang Yinlun Machinery mit einem Wert von 24,04 in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Aufgrund dieses Ergebnisses und des durchschnittlichen KGV der Branche "Automatische Komponenten" von 0 erhält die Aktie auf fundamentaler Basis ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Zhejiang Yinlun Machinery weist auf eine überkaufte Situation hin, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht".