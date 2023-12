Zhejiang Yinlun Machinery Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Indikator, um die Preisgünstigkeit einer Aktie zu bewerten. Je niedriger das KGV, desto preisgünstiger erscheint die Aktie auf den ersten Blick. Im Vergleich zur Branche "Automatische Komponenten" liegt das KGV von Zhejiang Yinlun Machinery mit einem Wert von 24,04 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt. Daher erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenausschüttung liegt Zhejiang Yinlun Machinery mit einer Dividende von 0,42 % unter dem Branchendurchschnitt von 1,49 %. Die Differenz beträgt 1,07 Prozentpunkte, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

In den sozialen Medien zeigen sich gemischte Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. Während in den vergangenen Wochen überwiegend positive Meinungen geäußert wurden, dominierten in den letzten Tagen eher negative Themen. Basierend auf diesen Signale ist das Unternehmen als "Neutral" einzustufen. Die Redaktion ist der Auffassung, dass die Aktie von Zhejiang Yinlun Machinery bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Die technische Analyse mit dem Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass der RSI von Zhejiang Yinlun Machinery bei einem Niveau von 75 als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Zusammenfassend ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung als "Schlecht".