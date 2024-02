Zhejiang Yinlun Machinery Aktie: Keine Angst!

Die Zhejiang Yinlun Machinery-Aktie wird anhand verschiedener Indikatoren bewertet. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 16,85 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 16,25 CNH liegt, was einer Abweichung von -3,56 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Daten wird der Aktie eine "Neutral"-Bewertung zugeschrieben. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 16,9 CNH, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von -3,85 Prozent nahe dem gleitenden Durchschnitt. Somit erhält die Aktie auch in diesem Fall ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz verbesserte sich die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings wurde das Unternehmen weniger intensiv diskutiert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt. Insgesamt erhält die Zhejiang Yinlun Machinery-Aktie somit ein "Neutral"-Rating auf Basis dieser Indikatoren.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Aktie im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" deutlich besser abschneidet. Mit einer Rendite von 32,97 Prozent liegt sie mehr als 46 Prozent über dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Automatische Komponenten"-Branche, die eine mittlere Rendite von -11,69 Prozent aufweist, schneidet Zhejiang Yinlun Machinery mit 44,66 Prozent deutlich besser ab. Diese sehr gute Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Im Hinblick auf fundamentale Kennzahlen wie das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt das aktuelle KGV von Zhejiang Yinlun Machinery 22. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche ist die Aktie weder über- noch unterbewertet, womit sie in dieser Kategorie ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung erhält.